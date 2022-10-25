Лавров назвал омерзительной кампанию официального Киева против Украинской православной церкви

Лавров назвал омерзительной кампанию официального Киева против православной церкви. Фото: REUTERS

Вторжение киевских властей в сферу религии является кощунственным, а кампания официального Киева против Украинской православной церкви – омерзительной. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров во вторник 25 октября, выступая с видеообращением на пленарном заседании 24-го Всемирного русского народного собора «Православие и мир в XXI веке».

Лавров отметил, что неправомерное вторжение украинских властей в религиозную жизнь осуществляется с подачи Запада.

«Особенно кощунственным является вторжение киевских властей с подачи своих заокеанских хозяев в такую чувствительную сферу как религия», - сказал глава российского дипломатического ведомства.

Лавров заострил внимание на прямых призывах запретить православную церковь на Украине.

«Продолжается омерзительная кампания против Украинской православной церкви. Все громче раздаются призывы запретить ее и принадлежащие имущество передать раскольникам», - сказал дипломат, отметив, что народы мира отвергают навязываемые западными элитами псевдолиберальные подходы, поощряющие деструктивные модели поведения и наносящие тем самым непоправимый ущерб нравственному здоровью людей.

Напомним, еще весной 2022 года сообщалось, что киевский режим готовит провокации в храмах. По информации российского Минобороны, провокации готовились только в отношении Украинской православной церкви Московского патриархата.

Тем временем Украинская православная церковь провозгласила самостоятельность и независимость и объявила об отделении от РПЦ. Такое решение было принято под давлением, считает бывший народный депутат Украины Олег Царев. «Принятому решению предшествовала долгая и кропотливая работа СБУ и Офиса Президента с местными епархиями и делегатами, с митрополитом Онуфрием и Павлом, наместником Лавры», - так Царев прокомментировал это решение.