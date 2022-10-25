Умер Эштон Картер, бывший глава Пентагона

Умер бывший глава Пентагона Картер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-глава Пентагона Эштон Картер скончался в Бостоне в возрасте 68 лет. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на распространенный семьей Картера пресс-релиз.

Сообщается, что смерть Картера была скоропостижной, он скончался от сердечного приступа.

«С глубокой скорбью семья бывшего министра обороны Эштона Б. Картера сообщает, что министр Картер ушел из жизни в понедельник вечером в Бостоне после скоропостижного сердечного приступа в возрасте 68 лет», - сказано в пресс-релизе.

Напомним, Эштон Картер возглавлял Минобороны США в 2015-2017 годах, при президенте Бараке Обаме, после отставки занялся научной деятельностью.

Картер известен тем, что бездоказательно обвинял Россию в «разжигании гражданской войны» в Сирии.

Также Картер заявлял, что его страна будет противостоять России при помощи политических, военных и экономических инструментов, так как она бросает вызов международному порядку.