ТАСС: В Москве задержан коммерческий директор Ксении Собчак
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Во вторник, 25 октября, в Москве задержали коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, мужчина задержан в рамках уголовного дела.
- В рамках уголовного дела задержан Кирилл Суханов, он доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий, - рассказал агентству собеседник. Однако, по какой именно статье возбуждено уголовно дело, не уточняется.
Позже телеведущая в своем Telegram-канале прокомментировала информацию о задержании своего коммерческого директора. Собчак подтвердила сообщения, что Суханова действительно задержали. По ее словам, задержали "за вымогательство". Журналистка оценила это как "бренд и нонсенс".
- Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что додкопаться, - написала Собчак в посте, уточнив, что адвокат на связи Сухановым.
До этого журналистка сообщала, что Суханов с самого утра не выходил на связь.