ТАСС: В Москве задержан коммерческий директор Ксении Собчак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 25 октября, в Москве задержали коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, мужчина задержан в рамках уголовного дела.

- В рамках уголовного дела задержан Кирилл Суханов, он доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий, - рассказал агентству собеседник. Однако, по какой именно статье возбуждено уголовно дело, не уточняется.

Позже телеведущая в своем Telegram-канале прокомментировала информацию о задержании своего коммерческого директора. Собчак подтвердила сообщения, что Суханова действительно задержали. По ее словам, задержали "за вымогательство". Журналистка оценила это как "бренд и нонсенс".

- Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что додкопаться, - написала Собчак в посте, уточнив, что адвокат на связи Сухановым.

До этого журналистка сообщала, что Суханов с самого утра не выходил на связь.