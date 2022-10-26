Стало известно, как Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине Фото: Александр КОЦ

У Запада была возможность предотвратить проведение спецоперацию на Украине, если бы его представители признали вхождение Крыма в состав России. Такое мнение озвучил ветеран войны в Ираке, обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл.

- В убеждении, что без полуострова РФ становится уязвимой, есть здравое зерно. Если бы Москве смогли предоставить право владеть Крымом, то, возможно, нашелся бы способ заставить ее остановить боевые действия. Без этого, как считает Путин, страна сталкивается с угрозой выживания, - предположил эксперт.

Колдуэлл также отмечает, что Крым играет ключевую роль с точки зрения обороноспособности страны. Именно поэтому, как считает обозреватель, Москва не может допустить посягательств на полуостров.

- Угроза исходит с Запада. Я могу быть не прав, но трудно себе представить, что РФ остановится, будучи убежденной в возможности появления вооруженной до зубов базы НАТО на территории, которую она считает своей, - добавил ветеран войны.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.