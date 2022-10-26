Додон заявил, что власти Молдавии могут ввести в страну войска НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Молдавии Игорь Додон предупредил, что власти республики могут ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтралитет государства.

Политик объяснил, что такое допустимо, если власти решат воспользоваться помощью конституционного суда.

- В 2016 - 2017 году Конституционный суд Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли. В документе говорится о том, что, если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, - рассказал политик РИА Новости.

Напомним, Молдавия имеет нейтральный статус. Однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

Ранее Додон рассказывал, что западные страны принуждают власти Молдавии закупать у НАТО вооружение. По его словам, затем это оружие должно использоваться против стран Востока.