Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла способность существовать как государство. Об этом парламентарий написал в своем Telegram – канале, где описал ситуацию на Украине.

По его словам, на данный момент Украина полностью потеряла самостоятельность, став «колонией» Соединенных Штатов и Североатлантического альянс

«Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона», - пишет спикер Госдумы РФ, отмечая, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) управляются Пентагоном.

Кроме того, Володин указал на «крах экономики» Украины, отметив, что на данный момент украинские власти больше не могут «самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, выплачивать зарплаты и пенсии». Парламентарий заявил, что Киеву необходимо возвращать свыше 100 млрд долларов долгов, а «проценты по кредитам с каждым днем увеличиваются».

«Финансовая система страны разрушена … Украина потеряла способность существовать как государство», - подчеркнул он.