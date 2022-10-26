Первый испытательный полет модернизированного Су-57 пятого поколения состоялся 21 октября 2022 года

Первый испытательный полет модернизированного Су-37 пятого поколения состоялся 21 октября 2022 года Фото: с сайта ОАК.

21 октября 2022 года состоялся испытательный полет модернизированной модели самолета Су-57 пятого поколения на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), опубликованном 25 октября.

"ОКБ Сухого в составе ПАО «ОАК» (входит в Госкорпорацию Ростех) ведет работу по совершенствованию Су-57. 21 октября на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова состоялся первый полет модернизированного самолета пятого поколения Су-57", - говорится в публикации.

Также уточняется, что полет длился 56 минут. Целью испытательного полета была проверка комплекса бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможности применения широкой номенклатуры новых типов вооружения.

По итогам испытания ОАК проинформировал, что на новый Су-57 можно установить двигатель второго этапа.

Напомним, в конце июля 2022 года, новосибирцы засняли один из первых самолетов МС-21 в международном аэропорту Толмачево. Новинка отечественной авиации с бортовым номером 003 летит на испытания в Подмосковье через Новосибирск.