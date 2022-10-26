Немцев возмутили требования советника Зеленского к ФРГ о выплатах Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкой газеты Dei Welt раскритиковали очередное требование советника украинского президента Александра Роднянского, который заявил о том, что Берлин должен ежемесячно выделять Киеву 500 миллионов долларов.

Ранее советник украинского лидера заявил, что Киев надеется получать от Европейского союза около двух миллиардов долларов ежемесячно, а Берлин в следующем году способен оказывать помощь в размере 500 миллионов долларов каждый месяц.

Многие читатели немецкого издания назвали подобные требования Украины «пощечиной» для налогоплательщиков Германии.

«500 миллионов? А может сразу нашу страну? Шокирован дерзостью украинских политиков», - спросил один из читателей.

«Требования Киева становятся все более возмутительными», - заявил другой.

Еще один читатель заявил, что «только цифра в 500 миллионов долларов» является «пощечиной немецкий налогоплательщикам.

Другой заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может требовать подобную сумму от Германии, а также других стран Евросоюза. «Как губернатор США в Европе, он имеет уже больше прав, чем кто-либо другой, а после окончания конфликта, можно короновать его», - отметил он.

«Конфликт на Украине может быть решен только в случае ухода Зеленского с поста президента», - считает другой комментатор.