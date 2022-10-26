Освобожденный из плена военный ДНР рассказал об издевательствах украинских силовиков Фото: REUTERS

Украинские силовики издевались над пленными в лагере «Запад-1», который расположен в Днепропетровске. Такое заявление в среду, 26 октября, сделал вернувшийся из украинского плена военный из Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Егильницкий.

«Очень жестко издевались … Когда воздушные тревоги, людей заставляют стоять на коленях всю воздушную тревогу или, например, часа четыре петь гимн. Там именно издевались, унижали», - приводит РИА Новости слова бывшего военнопленного.

Как отмечает военный, жаловаться на условия содержания в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Красный Крест руководство лагеря «Запад-1» запрещало, а за жалобу одного пленного на украинские силовики заставили весь отряд приседать 500 раз.

По его словам, пленные работали на промзоне, сбивали поддоны, а также кололи щепку, собирали ящики для яблок и подарочные пакеты. Как он заявил, их рабочий день должен был длиться восемь часов, однако после официального завершения работы администрация лагеря заставляла убирать территорию «Запада-1», в том числе под дождем руками полоть траву. Кроме того, Егильницкий заявил, о наказаниях около одной из стен, которая не просматривается камерами.