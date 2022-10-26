Politico: Запад отметил рост тактической слаженности российской армии при Суровикине

Сергей Суровикин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Среди военных Вооруженных сил России отмечаются признаки большей тактической слаженности после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом пишет газета Politico, где уточняют, что такое мнение высказали западные военные чиновники и аналитики.

«Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности», - сказано в статье,

Как отмечается в материале, неназванный высокопоставленный офицер британской разведки заявляет, что военная тактика Суровикина «доказала свою эффективность в Сирии». «Как военный стратег он отметился эффективностью - хотя и жестокой», - считает собеседник издания.

Напомним, генерала армии Суровикина назначили командующим объединенной группировкой в районе проведения специальной военной операции на Украине 8 октября. Ранее Суровикин командовал группировкой «Юг», которая была одной из компонент спецоперации.