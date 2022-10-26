Пашинян собирается встретиться с Путиным и Алиевым в Сочи в конце октября 2022 года

Пашинян собирается встретиться с Путиным и Алиевым в Сочи Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается отправиться в Сочи для проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Такое заявление в среду, 26 октября, сделал спикер парламента Армении Ален Симонян, уточнив, что, согласно планам, встреча должна состояться в следующий понедельник, 31 октября

«Да, он отправится. По моим сведениям, он отправится», - заявил спикер парламента Армении, отвечая на вопрос об участии Пашиняна во встрече с Путиным и Алиевым в Сочи 31 октября.

Напомним, в конце сентября этого года в Нагорном Карабахе вновь обострился конфликт, начавшийся еще в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам среди мирного населения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ранее дату возможных трехсторонних переговоров , заявил, что об этом «сообщат дополнительно».