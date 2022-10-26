В Роскомнадзоре заявили, что Рунет сможет работать автономно при его отключении от глобальной сети Фото: REUTERS

Российский сегмент интернета может работать в автономном режиме в случае отключения от глобальной сети. Такое заявление сделал директор подведомственного Роскомнадзору центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Сергей Хуторцев, отметив, что это показали учения по устойчивости и безопасности Рунета.

Хуторцев сообщил об учениях, которые были совершены в августе в 2022 году. «В этом году список участников был расширен, привлекались ключевые владельцы интернет-ресурсов: СМИ, финсектор, Rutube», - заявил он, отметив, что эти учения продемонстрировали «готовность российского сегмента сети "Интернет" к автономной работе в случае отключения его от глобальной сети».

Тем не менее директор ГРЧЦ отметил, что для обеспечения надежности функционирования Рунета нужно обеспечить независимость от иностранных программных библиотек, а также представить доступное и массовое использование российских сертификатов ключей шифрования для доступа к ресурсам России.