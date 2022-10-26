Российские войска уничтожили хранилище с топливом для ВСУ в Днепропетровской области Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Вооруженные силы России уничтожили в Днепропетровской области нефтехранилище с топливом, предназначавшееся для снабжения украинских подразделений, сообщает Министерство обороны РФ.

«В районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск. В районе города Днепропетровска уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск в Донбассе», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Также за прошедшие сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике и Запорожской области и 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военная технику в 177 районах.

Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, а также сбили 13 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области и ЛНР.