Российские войска отразили наступление ВСУ в ЛНР и Херсонской области Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России отразили все попытки наступления украинских войск в Луганской народной республике и Херсонской области, заявили в Министерстве обороны РФ.

«Противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наемников общей численностью до 500 человек предпринял пять последовательных атак позиций российских войск в ЛНР. Все атаки отражены. На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп предпринимал безуспешные попытки атаковать в Херсонской области», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в Минобороны, в результате отражения наступлений в ЛНР Вооруженные силы Украины потеряли более 160 человек, пять танков, девять боевых бронированных машин и десять пикапов. В Херсонской области российские войска уничтожили до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Кроме того, ВС России уничтожили более 70 военнослужащих противника, а также два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов на Красно-Лиманском направлении.