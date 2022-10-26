Песков заявил о переводе в юрисдикцию России активов зарубежных компаний на присоединенных территориях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил планы перевести в юрисдикцию России активы иностранных компаний на присоединенных территориях.

«Есть брошенные активы и, конечно же, нельзя их оставлять в действии, и предстоит их запускать, активировать, соответственно, кто-то должен брать их на свой баланс», - заявил официальный представитель Кремля, отметив, что «это совершено нормально, потому что здесь территория Российской Федерации».

Песков провел при этом аналогию с активами, оставшимися в Крыму после его присоединения к России, уточнив, что «многим, если не всем, было предложено заявить свои права и переоформить в российскую юрисдикцию, и кто-то это сделал».

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что у активов всегда есть собственники, которые по российским законам имеют полной право «заявить свои права на тот или иной актив, но уже, исходя из того, что это территория России и регионы РФ».