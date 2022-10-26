Пользователи соцсетей высмеяли слова главы МИД Германии Бербок о танках в ХIX веке

Анналена Бербок Фото: REUTERS

Пользователи соцсети Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после того, как она упомянула о танках в ХIX веке.

"Видите ли, это те гении, которые есть у нас в Германии", - отметил один из комментаторов.

"Как же мне за нее стыдно", - написал другой пользователь.

"Да уж, как можно с такими знаниями попасть на должность главы МИД", - подытожил еще один читатель.

Фразу, которая привлекла внимание комментаторов, Бербок произнесла в сентябрьском интервью телеканалу ZDF. Она заявила о необходимости анализировать методы современной гибридной войны, поскольку сейчас воюют не одними танками, как это было в ХIX веке.

Отметим, что танки впервые применили в бою в 1916 году, в ходе Первой мировой войны.

Ранее сайт KP.RU писал. что китайцы высмеяли Бербок за ее слова о российских энергоресурсах. Они назвали ее слова глупыми и напомнили, что немецкая промышленность должна быть благодарна России за дешевые энергоносители.