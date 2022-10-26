Путин наблюдает за ходом учений сил стратегического сдерживания

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин наблюдает за тренировкой сил стратегического сдерживания, сообщает РИА Новости.

Это вторые подобные учения в текущем году. Первые прошли за 5 дней до начала спецоперации - 19 февраля 2022 года.

Ранее сайт KP.RU писал, что Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 октября 2022 года можно прочитать здесь.