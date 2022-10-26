В Кремле сообщили, что в ходе учений проверили подготовленность военного управления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проверка степени подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава была проведена в ходе тренировки сил стратегического сдерживания, за которой сегодня, 26 октября, наблюдал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

"В ходе мероприятия была проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин из ситуационного центра в Кремле наблюдал за тренировкой сил стратегического сдерживания.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 октября 2022 года можно прочитать здесь.