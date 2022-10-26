Воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины 26 октября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога звучит по всей Украине, сообщило сегодня, 26 октября, украинское интернет-издание "Страна.ua".

Представители местных властей и администраций регионов Украины подтверждают сигналы тревоги на местах. Гражданам сообщают о ситуации в официальных Telegram-каналах.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.