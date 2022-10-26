Жители Удмуртии пожертвовали 19 млн рублей для помощи мобилизованным

Жители Удмуртии пожертвовали 19 млн для помощи мобилизованным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Удмуртии перечислили 19 миллионов рублей в фонд «Сообщество», который создали в регионе для помощи мобилизованным и их семьям. Об этом сообщает Udm-info, ссылаясь на главу республики Александра Бречалова.

«И правительство, и муниципалы, и депутаты, и просто граждане крепко обняли все семьи наших мобилизованных и добровольцев. Хочу высказать слова благодарности всем нашим жителям, предпринимателям, которые перечислили существенные суммы в фонд «Сообщество», порядка 19 млн рублей», – сообщил глава Удмуртии.

Помимо вещей, на деньги фонда закупают продукты, которые отсылают малообеспеченным семьям мобилизованных. Бречалов отметил, что это является хорошим дополнением к адресной поддержке семей.

Бойцы также могут воспользоваться консультацией специалистов в центре психологической помощи, который открыли в Минздраве Удмуртии. Для этого им нужно записаться по телефону 8–800-100-09-06.

«Многие уже вернулись, после ранений, или закончился контракт, и они тоже нуждаются в поддержке - и в психологической, и в трудоустройстве. Вопросов – сотни. Поэтому дальше нас ждет очень серьезная работа по поддержке наших ребят и там, и здесь, и их семей», - добавил Бречалов.

Глава Удмуртии также отметил, что и участники СВО, и их семьи могут в любой момент обратиться к нему за помощью на его страницах в соцсетях.

Напомним, что накануне Бречалов сообщил о том, что Удмуртия выполнила все задачи по частичной мобилизации. Уже с этой субботы в республике не разносятся повестки.