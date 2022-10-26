Бывшему главреду Tatler Романовскому предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бывшему главреду журнала Tatler Ариану Романовскому предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере, Тверской суд Москвы сегодня, 26 октября, рассмотрит ходатайство о его аресте, сообщил РИА Новости его адвокат Гаджи Алиев.

"Романовскому предъявлено обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ "Вымогательство", он в статусе обвиняемого находится в настоящее время, уже скоро будет начат процесс по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу",- уточнил собеседник агентства.

Также правозащитник добавил, что Романовский вину в предъявленном обвинении не признает.

Ранее сообщалось, что исполняющего обязанности начальника Нижнеудинского таможенного поста обвиняют в вымогательстве взятки на 3,6 миллиона. Его посредника подозревают в пособничестве.

Также ранее стало известно, что "Красного" представителя избиркома во Владивостоке обвиняют в вымогательстве денег у застройщиков.