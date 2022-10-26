RT: Ксения Собчак является подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве

Ксения Собчак Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Журналистка Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая, сообщил источник RT.

Ранее ее коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по этой же статье. Романовскому уже предъявили обвинения, свою вину он отрицает.

В подмосковном особняке Собчак сегодня прошли обыски, в связи с тем что она является владелицей Telegram-канала, для которого вымогали деньги.

Ранее источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что Собчак через Белоруссию уехала в Литву, причем до последнего момента все думали, что она летит в Турцию - именно туда на сегодня ею был куплен билет.

Также ранее сайт KP.RU писал, куда и зачем на самом деле уехали из России Пугачева, Собчак, Земфира и другие обласканные звезды. При этом Олег Газманов, Валерия и другие знаменитости опровергли эмиграцию из РФ.