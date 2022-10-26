ВЦИОМ: треть россиян не имеют собственного жилья

28% россиян не имеют права собственности на какую-либо жилую недвижимость Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Треть россиян не имеет собственной недвижимости. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования ВЦИОМ. Владеют жильем в России только 71% опрошенных.

Интересно, что, в основном, недвижимости нет именно у молодых людей, старшее же поколение успело за свою жизнь обзавестись домом или квартирой. Так, среди россиян в возрасте старше 60 лет собственное жилье имеют 82% опрошенных. А вот среди 18-24-летних показатель ниже почти в два раза – только 47%.

Исследование также затронуло вопрос помощи бездомным. Оказалось, 65% россиян полагают, что бездомные не смогут вернуться к нормальной полноценной жизни без помощи посторонних. Кроме того 77% респондентов допустили, что в ближайший год помогут фондам или благотворительным организациям, которые занимаются вопросами бездомных.

Как показал опрос, чаще всего россияне помогают бездомным продуктами или вещами (53%), чуть реже – разовыми денежными переводами (31%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 15 октября 2022 методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет.