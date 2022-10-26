Путин назначил новым послом в Чаде Владимира Соколенко Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Соколенко новым послом в Чаде. Другим указом от этой должности был освобожден Александр Чвыков.

«Назначить Соколенко Владимира Григорьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Чад», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Владимир Соколов является чрезвычайным и полномочным посланником первого класса. На дипломатической работе находится с 1980 года.

В 1997 – 2000 годах был начальником отдела департамента Генерального секретариата Министерства иностранных дел России, с 2007 по 2018 годы занимал должность заместителя директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ. С 1 февраля 2018 по 13 октября 2021 года являлся чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Кабо-Верде.