New York Times назвала миллиардера Илона Маска «агентом геополитического влияния»

Илон Маск. Фото: REUTERS

Американская газета New York Times в своей статье назвала миллиардера и предпринимателя Илона Маска «агентом геополитического влияния» в связи с его инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине и ситуации вокруг Тайваня.

«За последнее время, выступая с противоречивыми заявлениями, Маск показал себя как «новый, хаотичный деятель на глобальной политической сцене», выдвигает предположение издание.

Кроме того, журналисты газеты считают, что влияние заявлений Илона Маска может вырасти еще больше, если будет завершена сделка по покупке Twitter.

Также в статье отмечается, что за десять дней до публикации своих постов в Twitter Илон Маск на частном мероприятии высказывал свое видение решения ситуации на Украине. Среди посетителей были бывшие и действующие представители американской власти. Не все участников остались довольны заявлениями предпринимателя.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, план Маска, вызвавший огромный резонанс по обе стороны Атлантики, включает в себя несколько составляющих: признание безоговорочно Крыма российским, проведение повторных референдумов на присоединившихся к России территориях, обязательства Украины по нейтральному и внеблоковому статусу.

Передачу Крыма Украинской ССР в 1954 году он назвал «ошибкой Хрущева».