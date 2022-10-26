Кремль в курсе, что Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в Кремле в курсе сообщений о том, что журналистка Ксения Собчак якобы проходит подозреваемой по делу о вымогательстве.

"Видели", - сказал Песков.

О том, что журналистка Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая, сообщил источник RT.

Ранее коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по этой же статье. Романовскому уже предъявили обвинения, свою вину он отрицает.

В подмосковном особняке Собчак сегодня прошли обыски, в связи с тем, что она является владелицей Telegram-канала, для которого вымогали деньги.

Ранее источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что Собчак через Белоруссию уехала в Литву, причем до последнего момента все думали, что она летит в Турцию - именно туда на сегодня ею был куплен билет.