Столтенберг заявил, что успех Украины на переговорах с Россией зависит от силы Киева на поле боя

Столтенберг заявил, что Украина должна укрепиться "на поле боя", чтобы получить возможность урегулировать конфликт дипломатическим путем. Фото: REUTERS

Успех возможных переговоров между Киевом и Москвой будет зависеть от успехов Украины на поле боя. Такое заявление сделал в среду 26 октября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, украинцы должны укрепить свои позиции на поле боя.

«То, чего можно добиться за столом переговоров, напрямую зависит от ситуации на поле боя», - сказал генсек НАТО на онлайн-форуме Reuters Next.

Столтенберг добавил, что НАТО считает лучшим для себя вариантом «поддержку Украины на поле боя». Генсек уточнил, что речь идет об обеспечении самих себя и ВСУ оружием.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель пожелал решения конфликта на Украине «на поле боя».

В то же время глава Госдепа США Блинкен заявил о готовности США поддержать дипломатические решения конфликта на Украине, отметив, что Россия якобы не продемонстрировала какого-либо интереса к этому.

Также сообщалось, что Борис Джонсон назвал маловероятным дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.