Власти Запорожья сообщили, что украинские военные и наемники учинили в городе разбой и насилие Фото: REUTERS

Украинские боевики и зарубежные наемники учинили в городе Запорожье разбой и насилие, они не заинтересованы в сохранении городской инфраструктуры, потому что знают, что покинут его, заявил сегодня, 26 октября, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Там происходит разбой, насилие, местные жители подтверждают, что (украинские боевики и наемники - прим. ред.) ведут себя крайне нагло, какие им нужно объекты захватывают и делают опорными пунктами. Ясно, что им все равно, что будет на этой земле…", - заявил Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Они ведут себя как оккупанты и захватчики, подчеркнул он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 октября 2022 года можно прочитать здесь.