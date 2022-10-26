Читатели Interia раскритиковали планы властей Польши по поддержке Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели польского издания Interia раскритиковали планы Польши по поддержке Украины, в частности, намерение участвовать в восстановлении инфраструктуры соседнего государства.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера отмечал, что с изменением времени года изменится и ход конфликта, поэтому, считает он, повышенное внимание следует уделить восстановлению городов.

Но читатели пришли в возмущение от этой идеи.

"Когда украинцы вернутся к себе? Когда Зеленский заплатит за размещение семьи в Польше?" - задался вопросом Pinokio.

"Совет безумцев, которые представляют стороны войны вместо того, чтобы искать мирные решения", - отметил Milan.

"Они хотят отстроить чужое государство, хотя не могут даже увеличить добычу угля в Польше, ну или запретить его импорт", - добавил еще один комментатор.

Ранее сообщалось, что Польша предложила Украине военно-техническую помощь на безвозмездной основе.