В Москве провели благоустройство 66 обновленных поликлиник

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства г. Москвы

В разных районах столицы во время масштабной реконструкции районных поликлиник меняются не только сами здания амбулаторий, но все вокруг них. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, с 2020 года специалисты Комплекса городского хозяйства завершили благоустройство около 66 капитально отремонтированных поликлиник.

«В порядок привели пространства около 30 взрослых, 33 детских и трех поликлиник смешанного типа», - отметил заммэра.

КОНКРЕТНО

Около обновлённых поликлиник:

- убрали под землю все воздушные провода;

- создали зоны для решения хозяйственных задач, движения машин и пешеходов;

- отделили тротуары от проезжей части, заменив на ней асфальтобетонное покрытие;

- возле взрослых медучреждений, где есть возможность, обустроили зоны отдыха, около детских - игровые площадки;

- проложили удобные маршруты для инвалидов, пожилых людей и Мама с колясками;

- разместили велопарковки, а также рядом с некоторыми зданиями - навесы в виде пергол для колясок и велосипедов;

- поставили несколько сотен фонарей с энергоэффективными лампами;

- по периметру заменили или поставили более 8,3 тысячи метров ограждения;

- дополнительно высадили около 1,2 тысячи деревьев, более 9,6 тысячи кустарников, почти 172 тысячи квадратных метров газона и более 10 тысяч «квадратов» цветников.