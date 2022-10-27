Россияне стали скупать «карточные туры» Фото: Анастасия Осипова

Россияне стали активно скупать «карточные туры». Это связано с тем, что ряд зарубежных банков отказались принимать карты платежной системы «Мир», в итоге россияне пытаются оформить карты иностранных платежных систем.

По данным Ассоциация туроператоров России, интерес к таким турам осенью вырос на 20%.

Международные карты нужны не только для путешествий, но и для ведения бизнеса, расчетов с партнерами во всех странах.

Несмотря на рост показателей за осень, он все же отстает от интереса, который фиксировался весной. В марте-апреле фиксировалось в среднем от 100 до 250 заявок в неделю на «карточный тур», а сейчас от пяти до 30 заявок.

Причина в том, что большинство людей, кто хотел оформить такую карту, уже это сделали. Кроме того, заработали сервисы, которые позволяют оформить такую карту без выезда человека за рубеж, сообщают "Новые известия".

Аналитики полагают, что в ближайшие месяц интерес к таким турам вырастет, так как за картами поедут те, кто намерены провести зиму за границей.

Стоимость тура в Армению обойдется примерно в 50-55 тысяч рублей. В Киргизию или Белоруссию - от 29 до 34 тысяч рублей. Все это без учета авиабилетов.