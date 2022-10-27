Стало известно, для кого опасны новые варианты коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил, кому в России стоит опасаться новых варианта коронавируса, накануне выявленных в стране.

По его словам, сейчас вирус распространяется в поисках нового хозяина.

- У человечества сложился коллективный иммунитет. Опасности нет, за исключением тех людей, у которых нарушен иммунитет. Это тяжело болеющие люди в зрелом возрасте, которые получают снижающую иммунитет терапию, - вот им стоит опасаться, - заявил Жемчугов в беседе с RT.

Также врач напомнил, что при симптомах заболевания или ухудшения здоровья лучше всего сдавать тест и на грипп, и на коронавирус.

Накануне телеканал "360" сообщал, что два новых геноварианта штамма коронавируса "омикрон" появились в России, один из них называется "цербер". Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что в дальнейшем они распространятся по стране. По ее словам, некоторый подъем заболеваемости ковидом может произойти к концу осени.

Ранее издание "Свободная пресса" сообщало, что коронавирус вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций, нарушив сезонность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ. Как пояснили в Роспотребнадзоре, специалисты выяснили, что активность гриппа в мире с октября 2021 года по май 2022-го была выше показателей предыдущего сезона, однако ниже уровня допандемийного периода.