Военная техника у здания Совфеда в Москве появилась из-за плановых учений ФСО

В центре Москвы у здания Совета Федерации прошли плановые учения Федеральной службы охраны Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

У комплекса зданий Совета Федерации проходят плановые учения Федеральной службы охраны (ФСО).

«Сегодня, 26 октября, у комплекса зданий Совета Федерации на Большой Дмитровке проводятся плановые учения Федеральной службы охраны», — говорится в сообщении в пресс-службы Совфеда в Telegram-канале.

Накануне в центре Москвы заметили скопление военной техники. У здания Совфеда видели большое количество военных с оружием и боевые машины пехоты (БТР).

О том, что Федеральная служба охраны РФ проведет плановые тактико-специальные учения в Москве стало известно 24 октября 2022 года. Сообщалось, что они пройдут с 25 по 27 октября 2022 года. В ходе учений отработают практические вопросы служебной деятельности. Среди них пресечение угроз террористического характера, тушение пожаров, оказание неотложной медицинской помощи, задержание правонарушителей.

Как отмечали в ФСО, основные этапы учений пройдут на территории Дома правительства РФ, Совета Федерации РФ, Госдумы РФ и комплекса зданий Администрации президента РФ.