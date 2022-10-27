Пропавшую 12-летнюю девочку нашли жестоко убитой под Ростовом Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки, израненное тело которой обнаружили в Усть-Донецком районе Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела малолетней девочки с признаками насильственной смерти (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Как сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону», девочку нашли рядом с магазином, куда она отправилась, чтобы купить хлеб. Тело 12-летней девочки нашли с множеством колото-резаных ран и черепно-мозговой травмой. Сообщалось, что девочка отправилась днем в магазин за продуктами и не вернулась. С тех пор о ней не было никакой информации.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в Саратове 14-летняя девочка задержана по подозрению в жестоком убийстве младшей сестры. Эту шокирующую историю рассказали в СУ СК по региону. Трагедия произошла 13 октября 2022 года в квартире на улице Батавина. Примерно в 18:30 мать вернулась с работы и увидела тело своей 10-летней дочери. На трупе было множество ножевых ранений и следов от огня. Родители погибшей обратились в полицию. Вызванные медики могли лишь подтвердить ее смерть.