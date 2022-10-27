Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об атаке беспилотника на Балаклавскую ТЭС

Михаил Развожаев. Фото: Дмитрий Осипенко

Украинский беспилотный летательный аппарата атаковал Балаклавскую ТЭС. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в четверг, 27 октября 2022 года.

По его словам, на электроснабжение Крыма этот инцидент никак не повлиял. Никто не пострадал.

"Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал, - написал Развожаев в своем телеграм-канале. - К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием".

Чиновник добавил, что беспилотник был сбит по пути к цели средствами радиолокационной защиты, благодаря чему удалось избежать большего ущерба.

Как ранее писал сайт KP.RU, замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что киевский режим совершает военные преступления, используя террористические методы ведения боевых действий. В их числе дипломат назвал использование живых щитов, применение огня по гражданскому населению, пытки военнопленных и организацию покушений на чиновников.