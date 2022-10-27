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В мире27 октября 2022 6:23

Белоруссия прекратила действие двух соглашений с Евросоюзом о финансировании

Республика также прекратила соглашение с Польшей о признании ученых степеней
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Белоруссия прекратила действие двух соглашений с Евросоюзом о финансировании

Белоруссия прекратила действие двух соглашений с Евросоюзом о финансировании

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Белоруссии решило прекратить действие двух соглашений с Европейским союзом о финансировании. Данное постановление Совета министров республики было опубликовано в четверг, 27 октября, на национальном правовом интернет-портале.

Первое соглашение между двумя сторонами было подписано в Минске 5 апреля 2018 года и касается выделения средств на поддержку предпринимательства, а также экономического развития в Белоруссии.

Другой договор, заключенный в Минске 6 июля 2020 года, говорит о финансировании со стороны Евросоюза реализации программы региональных инвестиций, а также конкурентоспособности в республики.

Глава правительства Белоруссии Роман Головченко поручил Министерству иностранных дел республики направить сообщение о прекращении действия данных соглашений.

Кроме того, правительство Белоруссии прекратило действие соглашения с правительством Польши. Речь идет о соглашении по признанию эквивалентности в высшем образовании, а также равнозначности ученых степеней и степеней в области искусства.