Решетников заявил, что процесс адаптации экономики России к новым условиям идет быстрее ожиданий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что процесс адаптации российской экономики к новым условиям проходит быстрее ожидаемого, отметив также, что экономика страны в поквартальном исчислении перейдет к росту уже в конце текущего года

«Ситуация действительно в экономике стабилизировалась, идёт активная перенастройка внешнеэкономических связей, торговых связей, структурная адаптация экономики», - заявил глава ведомства на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку в четверг, 27 октября.

Главной задачей российских властей на данный момент Решетников назвал переход экономики к росту. По его словам, «по тем цифрам, которые сейчас есть, видим, что процесс протекает активно, в общем даже быстрее, чем предполагали».

Как отметил министр, даже несмотря на то, что по 2023 году ожидается «еще некоторую отрицательную динамику, она связана с большой базой первого квартала этого года, в поквартальном исчислении уже в конце этого года экономика перейдет к росту».