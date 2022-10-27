Сечин назвал введение потолка цен на нефть и газ покушением на основы суверенитета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин назвал введение потолков цен на нефть и газ «абсурдной идеей из США», которая подрывает не только основы рынка, но и отменяет суверенные права стран на свои ресурсы. Такое заявление он сделал, выступая с докладом в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума в четверг, 27 октября.

«Введение потолков - это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета. То есть идея по сути заключается в том чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы», - заявил что директор «Роснефти», отметив, что «"правильным" странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем "неправильным"», а тем временем «самих США, естественно, никакие ограничения не касаются».

Сечин также отмтеил, что ряд экспертов и политиков в Европе уже открыто обвиняют Вашингтон в том, что США наживаются на ими же созданном энергокризисе, а также на проблемах своих союзников. По его словам, что цены на газ в Соединенных Штатах в пять раз ниже, чем в Европе, однако «еврочиновники предлагают свои далекие от здравого смысла обоснования энергокризиса».