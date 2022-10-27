СБУ угрожает смертной казнью сотрудникам полиции в Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности Украины (СБУ) угрожает смертной казнью сотрудникам полиции и ветеранам органов внутренних дел из Запорожской области за сотрудничество с Россией. Об этом в четверг, 27 октября, заявили в Управлении внутренних дел по Мелитополю и Мелитопольскому району.

Как передает ведомство, пенсионеру, который раньше работал в правоохранительных органах, пришло письмо, в котором СБУ уведомила его о том, что тот приговорен к смертной казни. Украинские силовики рекомендовали ему вывезти семью на подконтрольную Украине территорию, указав также, что в случае, если он уедет в другие регионы России, то убьют его сына, живущего в Запорожье.

Глава УМВД по Мелитополю Андрей Жидков назвал угрозы родственникам «излюбленным методом украинских спецслужб», а также призвал всех правоохранителей, проживающих Запорожской области, «не вестись на провокации националистического режима, который уже начал воевать в интернете с пенсионерами».