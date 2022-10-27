Эстония досрочно прекратит закупку и транзит нефтепродуктов из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Эстонии в ходе заседания в четверг, 27 октября, приняло решение прекратить закупку и транзит российской нефти и нефтепродуктов досрочно - с 5 декабря 2022 года, то есть до завершения установленного Европейским Союзом переходного периода.

«5 декабря вступает в силе постановление о вводе в действие национальной санкции на закупку и транзит российской нефти и нефтепродуктов», - заявил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства напомнил, что в Европе установлены двухступенчатые санкционные ограничения на использование и транзит топлива, которые вступают в силу 5 декабря 2022 года и 5 февраля 2023 года, отметив, что «позиция Эстония заключается в том, что с этим нужно покончить как можно скорее».

Напомним, Европейский союз ввел эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов по морю в начале июня текущего года, но установил переходный период для поставок до 5 декабря 2022 года, а для нефтепродуктов - до 5 февраля 2023 года.