Захарова считает, что Зеленский хотел бы начать ядерное противостояние в мире

Мария Захарова сделала важное заявление о политике украинского президента Фото: kremlin.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что украинский президент Владимир Зеленский очень хотел бы начать ядерное противостояние в мире. Соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга российского внешнеполитического ведомства.

"Зеленскому безумно хочется, вот этому, прости господи, человеку, очень хочется начать, конечно, ядерное противостояние", - отметила Захарова.

По ее словам, Запад должен как можно скорее повлиять на украинского лидера, который своими необдуманными действиями может поставить весь мир под угрозу глобальной катастрофы.

В частности, западные страны должны со всей серьезностью отнестись к появившимся у России сведениям об угрозе применения Киевом "грязной" ядерной бомбы.

Захарова подчеркнула, что все официальные сообщения Москвы об этом базируются на данных, полученных из крайне надежных источников и подкрепленных неопровержимыми доказательствами.