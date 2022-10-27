Польша активно инвестирует в расширение военной инфраструктуры на востоке и объекты для ВС США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша активно инвестирует в расширение своей военной инфраструктуры, расположенной на востоке республики, а также на объекты для Вооруженных сил США. Такое заявление сделал министр обороны страны Мариуш Блащак, выступая в Сейме в четверг, 27 октября.

Глава польского военного времени напомнил, что в последнее время Польша активно закупает оружие, а также постепенно наращивает численность своих военных, которая уже превышает 150 тысяч.

«Новое вооружение и большее число солдат связаны с дополнительными инвестициями в инфраструктуру вооруженных сил. Дополнительные средства мы потратим, в частности, на расширение частей на востоке нашей страны», - заявил министр, отметив, что на данный момент ведется подготовка аэродрома для самолетов F-35 и полигоны для артиллерии HIMARS.

«Мы постоянно инвестируем в новые объекты для нужд войск США, чтобы обеспечить немедленную переброску большого числа солдат из-за океана в случае возможной угрозы», - заявил глава Минобороны РФ, отметив также, что это является одним из обязательств Вашингтона, обозначенных в соглашении, подписанном 15 августа 2020 года.