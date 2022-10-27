Стратегия развития стройотрасли до 2030 года поддержит строительство нового жилья

В среду на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил утвердить стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Она направлена, прежде всего, на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, технологическое развитие строительной отрасли и системы жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергоэффективности и экологичности жилья и коммунальных систем.

«Стратегия, в частности, предусматривает обеспечение доступности жилья не менее чем для двух третей граждан и планы по строительству 1 млрд кв. м жилья к 2030 году. «У нас пока получается эти планы реализовывать», - подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, помимо жилищного строительства будет запущена комплексная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предусмотрены механизмы вовлечения в оборот новых земельных участков, развитие частного домостроения. Так, около половины планируемого ввода жилья к 2030 году должно прийтись на индивидуальные дома (не менее 450 млн. кв. метров).

В документе также обозначены цели по развитию рынка ипотеки, в том числе отводится важная роль льготным программам. «Сложившаяся непростая экономическая ситуация повлияла на рынок: зафиксировано снижение прироста ипотечного портфеля и количества полученных гражданами ипотечных кредитов. Тем не менее мы принимаем меры для донастройки и стабилизации рынка», - отметил Хуснуллин. Одним из ключевых решений стало снижение летом ставки льготной ипотеки до 7%, сохранение других адресных программ, таких как «семейная», «дальневосточная» ипотека, запуск льготной ипотеки для ИТ-специалистов.

«Главные задачи - обеспечить строительную отрасль необходимыми ресурсами, не допускать неконтролируемого роста их стоимости», - добавил вице-премьер.

По словам Хуснуллина, в целях реализации масштабных планов по строительству стратегией также предусмотрена увязка ее мероприятий с развитием промышленности, в том числе - формированием заказа на промышленную продукцию.

Новые подходы

Эксперты рынка отметили масштабность задач стратегии по развитию рынка жилья и созданию новой инфраструктуры. Документ обеспечит поддержку строительства жилья по всему контуру – «от создания инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры до развития комфортной городской среды», считают в институте развития ДОМ.РФ, принимавшем непосредственное участие в разработке стратегии.

«Важный элемент документа - социально-экономическая инициатива правительства «инфраструктурное меню», частью которого являются бюджетные кредиты и механизм льготного финансирования застройщиков через выпуск облигаций ДОМ.РФ. Важно, что частью Стратегии является инициатива «Мой частный дом», ее реализация предусматривает качественное развитие частного домостроения. Наши исследования показывают, что сейчас у людей все больше запросов именно на строительство собственного дома», - сказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, комментируя «Комсомольской правде» решение о принятии стратегии.