Путин заявил, что Запад не может единолично управлять человечеством

Владимир Путин публично объявил о конце однополярного мира и окончании гегемонии Запада Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что однополярный мир окончательно уходит в прошлое, а гегемония Запада заканчивается. С таким важным заявлением российский лидер выступил 27 октября 2022 года в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что предстоящее десятилетие окажется для всего мира самым тяжелым со времени окончания Великой Отечественной войны.

"Уходит в прошлое однополярный мир. Вперед - самое важное десятилетие с окончания Второй мировой войны. Запад не может управлять единолично человечеством, а большинство народов не хочет с этим мириться", - отметил Путин.

Также президент РФ уточнил, что в планы Москвы не входит попытка стать мировым гегемонам, поэтому ни о каком "брошенном Россией вызове" западным элитам думать в настоящее время точно не стоит.