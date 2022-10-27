В Чапаевске открылся крупнейший в Поволжье логистический центр маркетплейса Ozon

Благодаря запуску логистического центра в регионе будет создано 6 тысяч рабочих мест. Фото: Юлия РУБЦОВА

В четверг, 27 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Ozon Александр Васильев дали старт работе первой очереди логистического центра Ozon. Объект открылся на территории индустриального парка «Чапаевск».

– В кратчайшие сроки были приняты решения по дополнению видов ведения деятельности площадки ТОСЭР «Чапаевск». Хочу поблагодарить руководство компании Ozon за взаимодействие, строителей, которые реализовали проект в кратчайшие сроки, взяли на себя ответственность. Справились как намечали – не подвели. Коллектив уже солидный и станет одним из самых многочисленных на самарской земле, – отметил Дмитрий Азаров на церемонии открытия.

Логистический центр был построен в кратчайшие сроки и стал крупнейшим хабом в компании в Поволжье и одним из крупнейших – в России. Площадь хранения первой очереди центра – 52 тыс. квадратных метров. К концу 2023 года за счет второй очереди она увеличится до 76 тыс. квадратных метров. Общая площадь объекта после запуска всех очередей составит 135 тыс. квадратных метров.

«Благодаря поддержке Губернатора региона Дмитрия Игоревича Азарова мы смогли реализовать этот проект здесь, в Чапаевске, в такие короткие сроки. Поволжье и Самарская область, в частности, — это крайне важный регион для развития компании, – поделился Александр Васильев.

В дальнейшем логистический центр позволит создать 6 тысяч дополнительных рабочих мест. Уже сегодня здесь трудится 700 человек, до конца года здесь будет порядка 1 тысячи сотрудников.

Новый логистический хаб даст новые условия и широкие возможности развития для самарских предпринимателей - как тех, кто уже сотрудничает с Ozon, так и потенциальных участников маркетплейса.

Инвестиции в создание хаба в Чапаевске со стороны компании Ozon составили 5 млрд рублей, а общий объем инвестиций в проект - 10 млрд рублей.