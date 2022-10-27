Путин на Валдае рассказал про причины начала спецоперации

Президент России Владимир Путин рассказал о причинах начала специальной военной операции на Украине. Российский лидер назвал в числе причин расширение НАТО на восток и отказ киевского режима от выполнения Минских соглашений.

"Что произошло, я уж не говорю про расширение НАТО, что было неприемлемым в сфере безопасности, и все это знали. Проигнорировали. Второе, что важно - вот, при поддержке своих западных кураторов киевский режим отказался от выполнения Минских соглашений", - сказал Путин, напомнив, что бывший президент Украины при подписывании соглашений исходил из того, что они не будут никогда не реализованы.

Также Путин рассказал, какую роль в принятии решения о начале СВО сыграла ситуация на Донбассе.

"Мы должны были что-то делать с Донбассом. Нужно было что-то решить - признали независимость. Но если признаем, по их воле включаем в состав государства. А эти обстрелы и готовящиеся очередные военные операции продолжаются и неизбежны. Провели две крупные операции, которые закончились безуспешно. Дальше что нужно было делать? Мы знали, что они готовятся. Значит нужно было проводить операцию". - сказал российский лидер.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

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