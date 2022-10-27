Путин заявил, что ВСУ восемь лет создавали укрепрайон на Донбассе

Владимир Путин заявил, что Украина долгие годы вела "военное освоение" Донбасса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые сложности в ходе российской военной спецоперации на Украине отчасти связаны с тем, что на протяжении предыдущих восьми лет боевики ВСУ вели активно "освоение Донбасса", фактически превращая подконтрольную им часть региона в огромный укрепрайон.

С таким заявлением российский лидер выступил в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", состоявшейся 27 октября нынешнего года.

"Мы видели, что происходит. Восемь лет создавали укрепрайон на Донбассе. Второе - мы прекрасно отдавали себе отчет, что процесс будет продолжаться. И чем дальше, тем было бы хуже, и несли бы большие потери. НАТОвское освоение шло, укрепрайоны были бы везде. То, что вот видим сейчас, и с юга и с севера наши войска обжимают Донбасс - это одно, а если бы еще несколько лет накапливали вооружение, была бы абсолютно другая ситуация даже с точки рения проведения СВО", - отметил Путин в ходе своего выступления.

По мнению президента РФ, нет никаких оснований говорить о том, что российские власти и военные в ходе спецоперации на Украине якобы недооценили своего противника.