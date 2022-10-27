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Политика27 октября 2022 15:30

«Всем сидеть и не крякать». Владимир Путин о перевороте в Киеве

Путин считает, что Запад организовал переворот на Украине для демонстрации своей силы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин считает, что Запад организовал переворот на Украине для демонстрации своей силы

Путин считает, что Запад организовал переворот на Украине для демонстрации своей силы

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предположил, что государственный переворот на Украине в 2014 году был организован Западом для того, чтобы продемонстрировать свою силу и показать, «кто в доме хозяин».

«Зачем нужно было проводить кровавый, антиконституционный переворот? Ну может быть, только показать, кто в доме хозяин: всем сидеть ровно и не крякать, будет так, как мы скажем. По-другому, я просто не могу объяснить эти действия», – сказал глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По мнению российского лидера, оппозиция могла бы прийти к власти через демократические выборы, однако выбрала вместо них «кровавый переворот». Как отметил Путин, причина сегодняшней ситуации в том числе и в событиях в Киеве 2014 года.

Глава государства подчеркнул, что власти Украины отказались признавать выбор жителей Крыма, присоединившегося к России. После этого, напомнил президент, против РФ были введены санкции, а киевский режим в течение восьми лет обстреливал население Донбасса.