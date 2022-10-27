«Всем сидеть и не крякать». Владимир Путин о перевороте в Киеве

Путин считает, что Запад организовал переворот на Украине для демонстрации своей силы Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предположил, что государственный переворот на Украине в 2014 году был организован Западом для того, чтобы продемонстрировать свою силу и показать, «кто в доме хозяин».

«Зачем нужно было проводить кровавый, антиконституционный переворот? Ну может быть, только показать, кто в доме хозяин: всем сидеть ровно и не крякать, будет так, как мы скажем. По-другому, я просто не могу объяснить эти действия», – сказал глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По мнению российского лидера, оппозиция могла бы прийти к власти через демократические выборы, однако выбрала вместо них «кровавый переворот». Как отметил Путин, причина сегодняшней ситуации в том числе и в событиях в Киеве 2014 года.

Глава государства подчеркнул, что власти Украины отказались признавать выбор жителей Крыма, присоединившегося к России. После этого, напомнил президент, против РФ были введены санкции, а киевский режим в течение восьми лет обстреливал население Донбасса.