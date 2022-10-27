Путин назвал бредом заявления Киева о том, что Россия обстреливает ЗАЭС

По словам Владимира Путина, в последнее время власти Украины "окончательно сбрендили" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский президент Владимир Путин рассказал, что заявления Киева о том, что Запорожскую атомную электростанцию якобы обстреливают Вооруженные силы РФ, являются "полным бредом". Соответствующее заявление Путин сделал в ходе своего выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Руководство киевского режима постоянно говорит о своем стремлении обладать ядерным оружием. А дальше? Постоянно идут разговоры о том, что мы творим на Запорожской АЭС. Прямо говорят, что мы обстреливаем ЗАЭС. Они там сбрендили? Мы ж контролируем АЭС", - отметил российский лидер.

Путин пояснил, что неоднократно подробно обсуждал с руководством МАГАТЭ (и главой организации Рафаэлем Гросси) все вопросы, касающиеся безопасности Запорожской атомной электростанции. По его словам, в международной организации прекрасно понимают, что в действительности обстрелы АЭС являются делом рук боевиков Вооруженных сил Украины.

"Я ж говорю - послушайте, чтоб на станции находились представители МАГАТЭ. Они живут прямо на территории ЗАЭС. Они сами видят, кто стреляет, откуда снаряд летят. Нагнетают ажиотаж, обвиняя Россию. Ну бред же!" - подчеркнул Путин, уточнив, что с помощью заведомо ложным и бредовых обвинений в адрес РФ Украина пытается снять с себя ответственность за регулярные массированные обстрелы территории Запорожской АЭС.