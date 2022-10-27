Путин заявил, что США отказались продолжить с Россией диалог по стратегической стабильности

Владимир Путин Фото: REUTERS

США не захотели продолжить с Россией диалог по стратегической стабильности, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба сегодня, 27 октября.

“Я не могу представить себя в роли Хрущева. Мы готовы к решению любых вопросов. В декабре прошлого года предлагали США продолжить диалог по стратегической стабильности. И тишина. Не хотят? Не надо”, -сказал президент РФ.

Также Путин добавил, что, в отличие от Запада, “мы в чужой двор не лезем”. Диалог России с другими центрами будет важен для построения многополярного мира. Многополярность - единственный шанс восстановить субъектность для Европы, подчеркнул президент.

Напомним, заседания в 2022 году пройдут под лозунгом “Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех”. XIX ежегодное заседание клуба “Валдай” проходит в период с 24 по 27 октября 2022 года в Москве. Программа трехдневного заседания включает в себя рекордное число сессий - 17, в которые принимают участие 110 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.